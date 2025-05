La senadora del Pacto Histórico Clara López dice que la aprobación del Senado de la apelación a la reforma laboral no es sino una justificación para no permitir la consulta popular.

El Senado negó la consulta popular y aprobó la apelación a la reforma laboral ¿como entender eso?

Clara López: Estamos verdaderamente consternados por lo bochornoso del proceso como se dio la votación. Trate de apelar porque extrañamente un voto se había cambiado del Si al No después de cerrado el registro de votación, lo que es irregular y que además implicaba repetir la votación. Además es absolutamente claro que el senado no va a aprobar la reforma laboral porque ni tiene tiempo ni las mayorías tienen la voluntad política para sacarla adelante.

La apelación es una distracción, es para tratar de justificar la votación que impidió al ciudadano del común asistir a las urnas para votar la consulta popular.

El senador Fabian Díaz con muy buena voluntad apeló el hundimiento de la reforma laboral, pero, ¿salió mal esta idea?

Clara López: La hizo con todo el derecho pero recuerde que el presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, demoró el trámite. Solo hasta última hora lo hizo porque sabe que ya no tiene tiempo de ser discutida.

¿Considera entonces que si hay bloqueo al Gobierno Nacional en el Senado de la República?

Clara López: Totalmente. No me queda la menor duda porque no dejan pasar ni agua; todo los proyectos lo niegan, sea bueno, malo o regular.

¿Seguirá el Gobierno Nacional presentando iniciativas con este ambiente en el Senado?

Clara López: El Gobierno está en todo su derecho de presentar iniciativas. Quienes no son institucionales son ellos no nosotros. No se puede renunciar a los derechos que otorga la Constitución.

