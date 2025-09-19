Foto: Jorge David Pastrana (Davo Pastrana), exalcalde de Sahagún – Córdoba/Foto tomada de X

Las familias políticas en el departamento de Córdoba se encuentran en reuniones de última hora para definir a los nombres de las personas que se encargarán de mantener su poder político en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Así sucedió en los últimos días en un restaurante de Montería donde la casa Chagüi se decidió por Jorge David ‘Davo’ Pastrana, exalcalde de Sahagún para que aspire al Senado de la República.

En dicha cita participaron: el empresario Elber Chagüi Spath y a ella asistieron el senador Julio Elias Chagüi Flórez y el exalcalde de Sahagún, Jorge David Pastrana Sagre.

‘Davo’ Pastrana fue alcalde de Sahagún en el periodo 2020-2023 avalado por la Coalición mi Compromiso es con Sahagún, qintegrada por Cambio Radical y el Partido de la U.

Nota recomendada: CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

La curul de los Chagüi en el Senado de la República la ocupa Julio Elías Chagüi, quien es además el presidente de la poderosa e influyente Comisión Primera de la Corporación. Por ahora se encuentra bajo el paraguas del Partido de la U, sin embargo, no es muy seguro que su nueva ficha en las elecciones compita en esa lista.

De ser así los Chagüi estarían aspirando a tener dos curules en el Senado porque el actual senador Julio Elías Chagüi podría aspirar a la reelección.

Puede leer también: Richard Aguilar quiere volver al Senado, pero vistiendo de rojo liberal