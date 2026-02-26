La candidata Ana Guetío se encuentra sana y salva

La Unidad Nacional de Protección confirmó que la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetío se encuentra sana y salva.

Guetío fue encontrada en el departamento del Cauca gracias a la acción de las autoridades policiales, militares e indígenas de la zona.

La UNP informa que el vehículo de la Candidata Ana Guetío, aparentemente fue hurtado. En este momento, ella y las personas que le acompañaban en el momento de la presunta retención, se dirigen al municipio de El Tambo – Cauca en un vehículo particular», señaló la UNP en la cuenta oficial de la red social X.

La entidad confirmó que el vehículo en el que se transportaba por este territorio fue robado. Todos sus ocupantes se encuentran bien salud.

