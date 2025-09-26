La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la República. Su director Cesar Caballero, explica las razones.

¿Cómo se informan hoy los líderes de opinión, a través de los medios y espacios de noticias tradicionales o por las redes sociales y los influenciadores?

César Caballero: De diversas maneras. Mantienen la lectura de la prensa escrita, pero no podemos negar que está creciendo la tendencia a informarse a través de los medios nativos digitales.

¿Hasta qué punto han crecido los espacios de información digital y los líderes nativos digitales?

César Caballero: Sigue creciendo. La encuesta del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos tiene un ranking de tuiteros, otro de líderes nativos digitales y otro de medios nativos digitales, porque el mundo de la información cambió. Ya no hay medios tradicionales ni hegemónicos, porque hoy existen medios multiplataforma; por eso transmiten información a través de X, YouTube, Facebook, etc.

La encuesta de Cifras y Conceptos muestra una caída en la confianza en la Presidencia de la República como institución. Explíquenos el porqué de esto.

César Caballero: En los 17 años que hemos realizado este estudio, nos encontramos con que la confianza en la Presidencia de la República por parte de los líderes de opinión es mucho menor que en años anteriores, debido a las tensiones que se han vivido. Es la primera vez que se encuentra muy por debajo del Congreso de la República.

¿Cómo explicar que el Banco de la República, que ha mantenido posturas fuertes en materia económica, continúe con el mayor respaldo por parte de los líderes de opinión?

César Caballero: Es así, pero los líderes de opinión reconocen que es una entidad seria, autónoma y que su trabajo lo hace con la mayor responsabilidad y con criterios técnicos.

Es extraño que la confianza en el presidente Gustavo Petro baje y que uno de los senadores de su partido, Iván Cepeda, sea el de mayor nivel de confianza.

César Caballero: Lo que ocurre es que los líderes distinguen el trabajo de un buen parlamentario como Iván Cepeda con de la mala gestión de un presidente de la República.

¿Cómo se explica que una persona como Miguel Polo Polo, que emite mensajes negativos, aparezca en la calificación como líder de opinión?

César Caballero: Él le habla a un nicho poblacional. No podemos desconocer que es un líder y que es una voz que representa a un sector que antes fue desconocido.

Encuesta Cifras y Conceptos 2025 by Confidencial Colombia