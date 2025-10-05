Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En entrevista para Confidencial Noticias, el precandidato Mauricio Lizcano, considera que Colombia debe ser solidario con Palestina en su conflicto con Israel, pero que la forma de demostrar esa solidaridad es equivocada porque el país tiene unas necesidades en materia de cooperación por parte de Israel en diferentes temas como el militar, que podrían terminar perjudicando al país.

«Reventar el TLC con Israel, expulsar a los diplomáticos peleando con este país no vamos a conseguir nada porque a Israel el importa un verdadero rábano lo que haga Colombia, porque esta es una nación que tiene una profunda conexión con los Estados Unidos y una economía muy bien consolidada, a la que Colombia no le hace ni cosquillas y al final del día los perjudicados somos nosotros», dijo.

Lizcano dijo además que cree en que nuestro país debe tener una buena relación con los Estados Unidos, sin tener que arrodillarse.

«Lo que creo que es demasiado estupido es lo de los ministros, porque no entiendo como el ministro de Hacienda que debe ir a los Estados Unidos a trabajar temas económicos con las autoridades de los Estados Unidos renuncie a la visa, y ni hablar de la canciller», puntualizó.

El precandidato considera que las relaciones internacionales no se pueden trabajar con ideologías, y que la diplomacia con los Estados Unidos no se puede acabar.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

| Confidencial Noticias | ,
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…
Siga leyendo

¿Qué les pasaría a los militares y policías que haciéndole caso a Vicky Dávila, desobedezcan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro. «En las últimas horas, Petro ha…
Siga leyendo

Cárcel para una mujer y dos militares que habrían infiltrado el anillo de seguridad de Gustavo Petro

| Europa Press | ,
Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro. Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del…
Siga leyendo

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
Siga leyendo

¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
Siga leyendo