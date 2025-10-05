En entrevista para Confidencial Noticias, el precandidato Mauricio Lizcano, considera que Colombia debe ser solidario con Palestina en su conflicto con Israel, pero que la forma de demostrar esa solidaridad es equivocada porque el país tiene unas necesidades en materia de cooperación por parte de Israel en diferentes temas como el militar, que podrían terminar perjudicando al país.

«Reventar el TLC con Israel, expulsar a los diplomáticos peleando con este país no vamos a conseguir nada porque a Israel el importa un verdadero rábano lo que haga Colombia, porque esta es una nación que tiene una profunda conexión con los Estados Unidos y una economía muy bien consolidada, a la que Colombia no le hace ni cosquillas y al final del día los perjudicados somos nosotros», dijo.

Lizcano dijo además que cree en que nuestro país debe tener una buena relación con los Estados Unidos, sin tener que arrodillarse.

«Lo que creo que es demasiado estupido es lo de los ministros, porque no entiendo como el ministro de Hacienda que debe ir a los Estados Unidos a trabajar temas económicos con las autoridades de los Estados Unidos renuncie a la visa, y ni hablar de la canciller», puntualizó.

El precandidato considera que las relaciones internacionales no se pueden trabajar con ideologías, y que la diplomacia con los Estados Unidos no se puede acabar.