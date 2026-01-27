Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático respondió a través de una carta los señalamientos que en su contra hizo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie, y que según el, motivaron su salida del partido uribista.

La exdirigente del partido se fue ristre en lanza contra los esposos Lafaurie Cabal a quienes les acusó de tener malos comportamientos primero con el excandidato, Óscar Iván Zuluaga y más adelante con el senador asesinado, Miguel Uribe Turbay.

Nubia Stella Martínez aseguró de manera tajante que a Lafaurie y a su esposa María Fernanda Cabal, «solo les servía ganar la encuesta».

«Solo les servía su triunfo. Hoy sabemos, que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, las decisiones soberanas del partido», escribió en el texto.

La exdirectora del Centro Democrático hizo un llamado a los militantes del partido a estar unido en torno a la causa de la candidata Paloma Valencia y a superar las diferencias.