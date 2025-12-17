Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que represente este sector político en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo año.

Los precandidatos aseguraron que no están cerrados a que otros aspirantes que pertenecen a la centro derecha política puedan participar también.

Vicky Dávila extendió la invitación al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, lo mismo que al exministro del Interior Daniel Palacios y a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Dávila cerró la puerta a la participación de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Hoy esto es por consenso, aunque haya algunos que puedan tener una opinión distinta. Pero aquí no es la opinión de Vicky, no es la de Juan Daniel, no es la de David ni la de cada uno de nosotros; es la del consenso, y el consenso hoy es no, y no creo que cambie”, dijo.