La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025).

Entre los países confirmados hasta el momento se encuentran España, Portugal, Brasil y Uruguay, quienes se darán cita en Santa Marta entre el 9 y 10 de noviembre.

Uno de los jefes de Estados confirmados es el presidente de España, Pedro Sánchez, informó la Cancillería desde su cuenta oficial de la red social X.

La cumbre incluirá reuniones bilaterales entre los participantes de alto nivel y encuentros paralelos oficiales de la sociedad civil y de empresarios de los países asistentes.

También se encuentran confirmados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi Martínez; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; el primer ministro y ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno; el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo; el primer ministro de Países Bajos, Dich Schoof; el primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Mark Phillips; el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic.

Nota recomendada: Perú y México rompen relaciones

A ellos se suman los vicepresidentes del Reino de Bélgica, Haití, Eslovenia, el Gran Ducado de Luxemburgo, Cuba y la Comisión Europea, así como 23 cancilleres, 17 jefes de delegación y representantes de 21 organizaciones internacionales.

Los temas priorizados para la IV Cumbre son la triple transición (energética, digital y ambiental), la autosuficiencia sanitaria y el acceso equitativo a medicamentos, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la equidad de género, la ampliación del comercio birregional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la…
Siga leyendo

La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025). Entre los…
Siga leyendo

Iván Cepeda pide ayuda profesional para Jota Pe Hernández

| Confidencial Noticias | , ,
En el reciente debate en la plenaria del Senado de la República, luego de la intervención del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, en la que mostrando fotos de su colega Iván Cepeda, tomadas en el marco del proceso de paz con las extintas FARC en…
Siga leyendo

Oscar Benavides considera necesario quitarle la curul afro a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el líder afrocolombiano, Óscar Benavides califica como «nefasto» el paso de Miguel Polo Polo por la curul afro en la Cámara de Representantes, y considera necesario que esta comunidad se organice de manera…
Siga leyendo

Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán

| Confidencial Noticias | ,
El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira. “Mi…
Siga leyendo