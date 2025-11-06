La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025).

Entre los países confirmados hasta el momento se encuentran España, Portugal, Brasil y Uruguay, quienes se darán cita en Santa Marta entre el 9 y 10 de noviembre.

Uno de los jefes de Estados confirmados es el presidente de España, Pedro Sánchez, informó la Cancillería desde su cuenta oficial de la red social X.

La cumbre incluirá reuniones bilaterales entre los participantes de alto nivel y encuentros paralelos oficiales de la sociedad civil y de empresarios de los países asistentes.

También se encuentran confirmados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi Martínez; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; el primer ministro y ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno; el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo; el primer ministro de Países Bajos, Dich Schoof; el primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Mark Phillips; el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic.

A ellos se suman los vicepresidentes del Reino de Bélgica, Haití, Eslovenia, el Gran Ducado de Luxemburgo, Cuba y la Comisión Europea, así como 23 cancilleres, 17 jefes de delegación y representantes de 21 organizaciones internacionales.

Los temas priorizados para la IV Cumbre son la triple transición (energética, digital y ambiental), la autosuficiencia sanitaria y el acceso equitativo a medicamentos, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la equidad de género, la ampliación del comercio birregional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.