La plenaria del Senado de la República aprobó una proposición de autoría de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín y del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, pidiendo declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista.

La iniciativa obtuvo 33 votos a favor y 20 en contra, alcanzando la mayoría necesaria para ser aprobada por la Corporación.

En la propuesta de pidió la declaración del Cartel de los Soles como organización “criminal transnacional, vinculado al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas.

Con esta aprobación del Senado de la República, se pidió al presidente de la república, Gustavo Petro, como jefe de Estado, honrar los compromisos internacionales firmados por Colombia en la lucha contra el terrorismo, de firmar la declaratoria.

Nota recomendada: La respuesta de Petro después de que el Parlamento Europeo le pidió abandonar los odios políticos

En días anteriores, el primer mandatario se refirió al Cartel de los Soles en respuesta al Parlamento Europeo negando la existencia de dicha organización.

