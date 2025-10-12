La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió una condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes, mediante la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, como reconocimiento al compromiso demostrado con la educación superior en Colombia, a través de programas implementados desde la virtualidad.

En entrevista con Confidencial Noticias, Carlos Pérez Castro, presidente de Red SUMMA Education, presidente del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Asturias y miembro fundador de la misma, habló sobre los avances y retos de la institución para continuar prestando esta labor en nuestro país.

¿Por cuánto tiempo se puede extender la iniciativa de la Corporación Universitaria de Asturias de brindar educación superior a través de la virtualidad?

Carlos Pérez Castro: Muchísimos. Estamos apenas en el inicio, en la primera mitad del primer tiempo del partido. Mientras seamos capaces de ofrecer programas que ilusionen a nuestros alumnos, que les permitan graduarse y alcanzar sus objetivos personales, la presencia de la Corporación Universitaria de Asturias en Colombia será indefinida.

Colombia no es un país que cree plenamente en las ventajas de la virtualidad. ¿Ha sido muy difícil superar ese obstáculo, que también representa un reto?

Carlos Pérez Castro: Fue difícil al principio, y lo sabíamos, porque todavía hay personas a las que les cuesta entender la virtualidad. Pero con la llegada del COVID-19 se presentó la oportunidad ideal para demostrar que no solo es posible, sino también necesario y efectivo.

Si es difícil en Bogotá, uno supone que en las regiones es mucho más complejo, especialmente por las limitaciones tecnológicas.

Carlos Pérez Castro: La tecnología ha mejorado. Hoy en día no se necesita un ancho de banda ideal para lograr una buena conexión. La brecha tecnológica aún existe, pero es cada vez más superable.

¿Hay entusiasmo desde España para apoyar y fortalecer la educación superior en Colombia?

Carlos Pérez Castro: Por supuesto. Fuimos la primera universidad virtual en Colombia, y me consta que ya hay dos o tres iniciativas más en marcha. España y Colombia se consideran países hermanos, con muchas coincidencias culturales que facilitan estos proyectos. Admiro profundamente el interés que tienen los colombianos por estudiar y formarse profesionalmente.

