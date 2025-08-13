Aunque se pensó que el presidente de la república, Gustavo Petro, asistiría a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, este no se hizo presente ni en el Capitolio Nacional en la cámara ardiente, ni en la misa en la Catedral Primada.

Desde su cuenta de X, el primer mandatario aseguró que no se hizo presente, según el, «por respeto a la familia».

«No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio», aseguró el jefe de Estado.

A través de un video, el ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que la familia del senador Uribe Turbay, les pidió no hacerse presentes.

«He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos presente. Por ese motivo, el señor Presidente de la República no estará en las exequias», dijo el funcionario en su cuenta de X.

Durante las honras fúnebres se hicieron presentes representantes de los poderes Legislativo y Judicial, menos del Ejecutivo.

El mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El exmandatario en un mensaje escrito leído durante el acto en el Capitolio Nacional por el presidente del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, dijo no compartir la idea de celebrar un acuerdo nacional entre los diferentes sectores políticos y responsabilizó al presidente Petro por el asesinato del senador.

«Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir. En su señalamiento rabioso el Presidente de la República quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo», dijo.