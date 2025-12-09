La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

Ir al contenido principal

En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de personas que directa e indirectamente han apoyado las políticas promovidas por el gobierno de Gustavo Petro.

Para el exministro, esas personas que no comparten los ideales conservadores, han contribuido a incrementar la informalidad en el país, a estimular la violencia y la inseguridad en las regiones.

“Mi total desacuerdo a que personas vinculadas a procesos de corrupción ante la Corte Suprema de Justicia participen en las listas al Congreso, es algo inadmisible, pero lo es más que otros que aspiran a Senado o a Cámara hayan respaldado las políticas de Petro o serán abiertamente Petro-conservadores”, señaló el precandidato Lizarralde.

Nota recomendada: “Desde el Congreso ha faltado voluntad para defender a Bogotá”: Juan Baena

Ante esta situación, solicitó a las bases y las juventudes conservadoras a rechazar esta práctica que solo destruye un partido con más de 170 años de historia, “En aras de que el Partido Conservador lidere la recuperación y preservación de la dignidad nacional debemos unirnos para recuperar la colectividad”, agregó que no se pueden respaldar políticas que van en contra del pueblo como la zona de interés binacional (Colombia, Venezuela) o la implementación de la denominada Paz Total.

