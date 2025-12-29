Ir al contenido principal

El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró el llamado de atención a los colombianos que se prestan para ser testigos y declarantes en la inscripción de registros civiles de nacimiento, documento antecedente para tramitar la cédula de ciudadanía, advirtiendo que esta conducta constituye un delito.

“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, enfatizó.

El funcionario recordó a los colombianos que la invalidación de estos documentos puede traer cárcel para la persona que los porte, y en el caso de menores de edad pérdida de la custodia y prisión para los padres.

