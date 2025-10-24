Ir al contenido principal

El presidente, Gustavo Petro, una vez se enteró de la inclusión de su nombre, junto con el de su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro Burgos, a la lista Clinton, respondió desde su cuenta de X.

«Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína», escribió.

En semanas anteriores, el senador republicano, Bernie Moreno, lo había advertido en una entrevista para Fox News, en donde aseguró que el presidente Petro se había elegido con la ayuda de los carteles de la droga, y que por eso el gobierno Trump estudiaba la posibilidad de incluirlo en la Lista Clinton.

En adelante los bienes y transacciones de Gustavo Petro, sus familiares y del ministro del Interior quedarán congelados. Las firmas que les permitan alguna transacción podrían ser sancionadas.

Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia

| Confidencial Noticias | ,
Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que…
Colombia exige a EEUU a respetar el Derecho Internacional tras los ataques contra narcolanchas 

| Europa Press | ,
La Cancilleria colombiana rechazó los ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y ha instado a la Administración Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a «respetar las normas que dicta el Derecho Internacional». La cartera ha…
Así reaccionaron los diferentes sectores políticos al anuncio de una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor…
Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
