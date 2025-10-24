El presidente, Gustavo Petro, una vez se enteró de la inclusión de su nombre, junto con el de su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro Burgos, a la lista Clinton, respondió desde su cuenta de X.

«Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína», escribió.

En semanas anteriores, el senador republicano, Bernie Moreno, lo había advertido en una entrevista para Fox News, en donde aseguró que el presidente Petro se había elegido con la ayuda de los carteles de la droga, y que por eso el gobierno Trump estudiaba la posibilidad de incluirlo en la Lista Clinton.

En adelante los bienes y transacciones de Gustavo Petro, sus familiares y del ministro del Interior quedarán congelados. Las firmas que les permitan alguna transacción podrían ser sancionadas.

