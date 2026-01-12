Ir al contenido principal

El presidente Gustavo Petro dio respuesta a la propuesta del Ejército de Liberación (ELN) para que se trabaje en la puesta en marcha de un acuerdo nacional donde tenga amplia participación la sociedad civil.

El primer mandatario le recordó al ELN que cualquier negociación de paz seria, para por el abandono a la práctica del secuestro, lo mismo que el reclutamiento de menores. Así mismo, pidió a la guerrilla a abandonar el territorio venezolano, porque según dijo, podrían ser objeto de acciones militares por parte del país vecino.

«Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan. Las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio. El pacto Catatumbo ya es un hecho, el ministerio de transportes incumplió su tarea, pero este semestre se intensifica como prioridad, las carreteras de salida al mar de Popayán, la doble calzada a Pasto y la carretera del Catatumbo para sacar la producción campesina al mercado», escribió el presidente.

Por último, aseguró que el escenario ideal para un acuerdo nacional como lo pide el ELN, debe ser a travès de una Asamblea Nacional Constituyente.

Confidencial Noticias

[email protected]
