La Eurocámara insistió en que en Colombia se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva de los atentados terroristas, incluido el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, para que los autores sean llevados ante la justicia.

Los eurodiputados también advierten de que el caso de Uribe Turbay no es un incidente aislado sino la evidencia de un clima generalizado de «intimidación política y violencia» y expresan su apoyo a quienes en Colombia rechazan la violencia y la corrupción y defienden los principios democráticos.

El texto alerta además de la creciente polarización política y advierte de que algunas declaraciones incendiarias de figuras gubernamentales han contribuido a la incitación al odio y la inestabilidad.

En este contexto, los eurodiputados defienden que el Estado colombiano debe actuar «sin demora» para proteger a políticos, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y a cualquier ciudadano que ejerza sus derechos democráticos.

Asimismo, y a la luz de los ataques contra políticos en 2025, la posición de la Eurocámara incluye un llamamiento para que se tomen medidas de seguridad «sólidas» que garanticen que las próximas elecciones de 2026 se puedan llevar a cabo de manera «libre y segura», ya que es «fundamental» combatir la impunidad para evitar nuevos ataques y proteger los derechos políticos.

En su respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que la mafia que asesinó al senador y precandidato presidencial, Migue Uribe Turbay, vive en Europa.

Nota relacionada: Eurocámara pide a Colombia declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista

«Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguido lo mató una mafia, y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia. Señores parlamentarios europeos: el posible asesino del senador Uribe Turbay vive en Europa, uno está viviendo en Madrid; otro está viviendo Duba», dijo el presidente Petro en medio de un discurso.