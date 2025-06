El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, raja al gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de construcción y compra de vivienda nueva en Colombia.

¿Está de acuerdo con las recomendaciones que viene haciendo Camacol al Gobierno nacional para que se enfoque en la compra de vivienda nueva?

Luis Felipe Henao: Hay que tener claro una cosa y es que el Gobierno va en la vía incorrecta porque el único ladrillo que ha puesto en la política de vivienda es el de la desconfianza. Ha destruido un sistema donde quien ganaba era el más pobre.

En este país logramos la construcción de 33 viviendas nuevas por cada mil habitantes y en este gobierno solo se están construyendo 16. La única medallita que se va a colgar este gobierno es el resucitar el déficit de vivienda.

¿Raja entonces al Gobierno Petro en esta materia?

Luis Felipe Henao: Yo creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que ha hecho es destruir una política que era transparente y que además generaba empleo.

¿Es usted de los que piensa que se debe reactivar el programa Mi Casa Ya?

Luis Felipe Henao: Con este programa una persona que tenía ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos podía comprar vivienda más rápido de lo que se adquiere una moto. Logró además que los estándares de vivienda de interés social fueran más altos. Esto último fue algo que dijo el Banco Mundial e hizo que las constructoras buscarán mejores ubicaciones para su construcción.

El presidente insiste en que la vivienda debe hacerse de acuerdo a las condiciones del territorio, y que por tanto no se pueden hacer las mismas casas de Bogotá, en Quibdó, San Basilio de Palenque o Providencia por ejemplo ¿Comparte esta postura?

Luis Felipe Henao: Sin lugar a dudas no es lo mismo construir una vivienda en Cartagena, a una en Bogotá o en el Pacífico. Eso lo sabe cualquiera, pero el problema aquí es que no el Gobierno no ha hecho ni la una ni la otra.

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, ha expresado su preocupación en diferentes escenarios porque según él, «las nuevas generaciones prefieren el arriendo a la compra de vivienda», ¿eso puede ser cierto?

Luis Felipe Henao: Es cierto. Tenemos muchas personas, especialmente jóvenes que van de ciudad en ciudad en busca de mayores y mejores oportunidades, y es por esto que las ciudades deben apostar a una mejor dotación, es decir, acceso a educación superior, restaurantes, transporte de calidad. Si una ciudad en Colombia no cuenta con eso, se corre el riesgo de una mayor migración de esta población a otros países.

