Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia agrupación política.

El líder gremial cuestiona en el texto la elección de la senadora Paloma Valencia como la candidata oficial del Centro Democrático y dice además que sus voces no tienen espacio.

«No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio», escribe en la carta.

¿Qué caminos le quedan a Cabal y Lafaurie?

Si María Fernanda Cabal quiere salir del Centro Democrático de manera inmediata, muy posiblemente con la idea de apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, tendría que renunciar a la curul en el Senado de la República. En el caso contrario, deberá esperar a que culmine su período como congresista para renunciar al partido y quedar en libertad.

Al cierre de esta nota, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático no ha emitido pronunciamiento alguno.

