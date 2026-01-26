Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia agrupación política.

El líder gremial cuestiona en el texto la elección de la senadora Paloma Valencia como la candidata oficial del Centro Democrático y dice además que sus voces no tienen espacio.

«No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio», escribe en la carta.

¿Qué caminos le quedan a Cabal y Lafaurie?

Si María Fernanda Cabal quiere salir del Centro Democrático de manera inmediata, muy posiblemente con la idea de apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, tendría que renunciar a la curul en el Senado de la República. En el caso contrario, deberá esperar a que culmine su período como congresista para renunciar al partido y quedar en libertad.

Al cierre de esta nota, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático no ha emitido pronunciamiento alguno.

Nota recomendada: Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia…
Siga leyendo

Clara López no está convencida de ir a la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. «Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las…
Siga leyendo

Iván Cepeda ganaría las elecciones presidenciales, según encuesta del CNC

| Confidencial Noticias | , ,
Según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada por la Revista Cambio, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales, si la primera vuelta fuera mañana, Iván Cepeda ganaría con un 33,4%, el segundo lugar sería…
Siga leyendo

Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Siga leyendo

Uribismo aclama a Paloma Valencia como su candidata

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Paloma Valencia fue proclamada por el Centro Democrático como su candidata presidencial durante la Convención Nacional del partido. En el evento intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó los logros de la candidata y pidió a…
Siga leyendo