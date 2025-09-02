Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El expresidente de la república y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a través de un comunicado criticó el proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro.

«En lugar de plantear un recorte del gasto, que sería lo responsable dada la gravedad de la situación fiscal, el gobierno insiste en ahogar con más impuestos a los trabajadores y a las empresas, con el único propósito de financiar pretensiones burocráticas y clientelistas de cara a las próximas elecciones», afirmó el exmandatario en el texto.

Gaviria considera que al aplicar un IVA del 19% a los combustibles, a las cuotas de administración e incluso a servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, como «un verdadero despropósito».

«No conforme con situar a Colombia entre los países con mayor tributación empresarial en el mundo, el gobierno pretende seguir asfixiando sectores estratégicos como el financiero y el minero-energético. Para el primero, se propone una ilógica tarifa del 50%, que en la práctica convertiría al Estado en socio mayoritario de facto del sector, con la inevitable consecuencia de un mayor costo de los servicios financieros y un retroceso en la inclusión financiera de los más pobres», dice el jefe único del liberalismo.

Cesar Gaviria criticó además la idea de imponer nuevas cargas tributarias al sector de petróleo y carbón.

«El Congreso de la República no puede premiar a un gobierno que derrocha recursos y que ha abandonado la regla fiscal con una reforma que atenta contra el crecimiento, el empleo y el bolsillo de los más pobres. Los partidos políticos debemos exigirle al Ejecutivo responsabilidad: que retire esta iniciativa y proponga en su lugar un presupuesto austero, bien ejecutado y libre de corrupción», puntualizó.

Nota relacionada: Gobierno Nacional radica su nuevo proyecto de reforma tributaria

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Paz Gaviria será candidata a la Cámara por Bogotá

| Periodista Infiltrado | ,
Foto:  The Bogota Spot Es un hecho la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la hija del expresidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo y de Ana Milena Muñoz, María Paz Gaviria Muñoz. La decisión de ingresar a la política…
Siga leyendo

La alerta de la Comisión Quinta del Senado por crisis en el agro

| Confidencial Noticias | ,
Varios senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República alertaron por posibles crisis en diferentes sectores del agro colombiano, especialmente el arroz y el maíz. Dicha preocupación motivó el llamado a debate de control político a diferentes…
Siga leyendo

Mininterior pide al Congreso de la República discutir el proyecto de presupuesto general

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose. “No…
Siga leyendo

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias | ,
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Siga leyendo