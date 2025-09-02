El expresidente de la república y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a través de un comunicado criticó el proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro.

«En lugar de plantear un recorte del gasto, que sería lo responsable dada la gravedad de la situación fiscal, el gobierno insiste en ahogar con más impuestos a los trabajadores y a las empresas, con el único propósito de financiar pretensiones burocráticas y clientelistas de cara a las próximas elecciones», afirmó el exmandatario en el texto.

Gaviria considera que al aplicar un IVA del 19% a los combustibles, a las cuotas de administración e incluso a servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, como «un verdadero despropósito».

«No conforme con situar a Colombia entre los países con mayor tributación empresarial en el mundo, el gobierno pretende seguir asfixiando sectores estratégicos como el financiero y el minero-energético. Para el primero, se propone una ilógica tarifa del 50%, que en la práctica convertiría al Estado en socio mayoritario de facto del sector, con la inevitable consecuencia de un mayor costo de los servicios financieros y un retroceso en la inclusión financiera de los más pobres», dice el jefe único del liberalismo.

Cesar Gaviria criticó además la idea de imponer nuevas cargas tributarias al sector de petróleo y carbón.

«El Congreso de la República no puede premiar a un gobierno que derrocha recursos y que ha abandonado la regla fiscal con una reforma que atenta contra el crecimiento, el empleo y el bolsillo de los más pobres. Los partidos políticos debemos exigirle al Ejecutivo responsabilidad: que retire esta iniciativa y proponga en su lugar un presupuesto austero, bien ejecutado y libre de corrupción», puntualizó.

