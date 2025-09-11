Ir al contenido principal

La representante a la cámara, Catherine Juvinao, aseguró que mientras se surtía el debate al proyecto de ley de reforma al Icetex, «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió a última hora un concepto fiscal con supuestos errados y proyecciones desfasadas que buscan frenar una iniciativa destinada a garantizar condiciones dignas para centenares de miles de jóvenes y sus familias».

Comenta la congresista que desde su oficina se enviaron 18 invitaciones al Gobierno Nacional a las audiencias públicas y reuniones para conocer sus posturas frente al tema, y todas fueron desantendidas.

«El Gobierno Nacional no emitió concepto fiscal sobre la Reforma a la Ley 30 en sus artículos 86 y 87, pero sí lo hace contra esta reforma, lo que evidencia una estrategia coordinada entre el Ministerio de Educación, el Icetex y Hacienda para oponerse. Mientras tanto, guardaron silencio cuando este año se eliminaron los subsidios a las tasas de interés que beneficiaban a 234 mil usuarios de estratos 1, 2 y 3», comenta la representante Juvinao.

Fue además enfática en aclarar que en el proyecto de ley no se elimina al Icetex, y que lo que se hace es ajustar tasas de interés; eliminar la capitalización de intereses; reestructurar cuotas; definir reglas claras de condonación; implementar pagos contingentes al ingreso.

Frente al concepto del Ministerio de Hacienda, dice la representante que desconoce las fuentes de financiación adicionales, confunde gastos ya previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y tergiversa el verdadero alcance de la reforma.

