El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios.

“Hoy el sistema de salud promete más de lo que puede cumplir”, advirtió, al tiempo que anunció la creación de un marco de derechos verificables y exigibles: “como presidente, voy a establecer un paquete de garantías básicas”.

El plan contempla un estándar nacional de atención que organice procesos clínicos y administrativos, con soporte digital para seguimiento y control. Lizcano explicó que se definirá “un plan de beneficios claro y realista” con “rutas y guías de atención uniformes apoyadas en tecnología”, que aseguren tiempos máximos de espera y acceso digno en todo el país. La trazabilidad permitirá acompañar al paciente desde la primera consulta hasta la entrega del tratamiento, reduciendo desigualdades entre regiones y prestadores.

El propósito de este paquete es cerrar la brecha entre lo que se promete y lo que realmente se entrega, generando certezas para los ciudadanos y una operación más ordenada para las instituciones. “Así cada colombiano sabrá con certeza qué puede esperar de su sistema de salud y recibirá un trato justo”, afirmó Lizcano.

La propuesta proyecta una estrategia basada en metas verificables —garantías explícitas, tiempos máximos y protocolos homogéneos— y en el uso de tecnología para monitorear resultados. Con ello, busca alinear regulación, supervisión y recursos bajo un estándar único, priorizando el cumplimiento real por encima de promesas imposibles de sostener.