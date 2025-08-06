Las inconsistencias en el convenio para expedición de pasaportes que encontró la Procuraduría en su visita a la Imprenta Nacional

La Procuraduría General de la Nación hizo una visita a la Imprenta Nacional para inspeccionar lo que respecta al contrato para la elaboración de los pasaportes.

En la visita el órgano de control encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo.

Por ejemplo, en la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de 1.3 billones de pesos, el ente de control encontró que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, tal como lo ordena el estatuto orgánico del presupuesto.

Lo anterior, sumado a que no se presentó ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato.

El órgano de control encontró además la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas, que debían celebrarse de manera previa a la suscripción del acuerdo, y asegura además que la gerente de la Imprenta Nacional no dio respuesta claras ni satisfactorias.