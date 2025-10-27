Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En la consulta de 26 de octubre no solo se definió el nombre del candidato presidencial del Pacto Histórico, que en este caso será el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sino que además se decidió quienes son los 102 candidatos que aspirarán al Senado de la República.

Estos irán en el mismo orden de la votación de manera descendente, aunque queda la duda de sí la persona que encabeza es la exministra Carolina Corcho, quien obtuvo el segundo lugar en votos en la consulta presidencial.

Entre los más votados para aspirar al senado se encuentran, Pedro Flórez,  con 185.029 votos, seguido por Wilson Arias quien logró 171.354.

Nota recomendada: Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

En su orden siguen Walter Alfonso Rodríguez,’Wally’, con 137.821; Ferney Silva Idrobo con 90.450 votos; Carlos Benavides con 77.623; Carmen Caicedo con 74.982; Laura Ahumada con 68.940 votos, etc.

La lista del Pacto Histórico será cerrada e irá intercalando el nombre de una mujer seguido del de un Hombre.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo

Marco Rubio descarta incremento de aranceles para Colombia

| Europa Press | ,
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo…
Siga leyendo

«Petro nos quiere ver la cara de pendejos»: Héctor Olimpo Espinosa»

| Oscar Sevillano | , ,
El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, considera que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una época preelectoral solo sirve para armas un caos político muchísimo mayor al que vive Colombia actualmente por los últimos…
Siga leyendo

Los bancos tendrán que bloquear las cuentas del presidente Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton el nombre del presidente Gustavo Petro, junto con el de su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando…
Siga leyendo

La respuesta de Gustavo Petro a la inclusión de su nombre en la Lista Clinton

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, una vez se enteró de la inclusión de su nombre, junto con el de su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro Burgos, a la lista Clinton, respondió desde su cuenta de X. «Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se…
Siga leyendo