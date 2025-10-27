En la consulta de 26 de octubre no solo se definió el nombre del candidato presidencial del Pacto Histórico, que en este caso será el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sino que además se decidió quienes son los 102 candidatos que aspirarán al Senado de la República.

Estos irán en el mismo orden de la votación de manera descendente, aunque queda la duda de sí la persona que encabeza es la exministra Carolina Corcho, quien obtuvo el segundo lugar en votos en la consulta presidencial.

Entre los más votados para aspirar al senado se encuentran, Pedro Flórez, con 185.029 votos, seguido por Wilson Arias quien logró 171.354.

En su orden siguen Walter Alfonso Rodríguez,’Wally’, con 137.821; Ferney Silva Idrobo con 90.450 votos; Carlos Benavides con 77.623; Carmen Caicedo con 74.982; Laura Ahumada con 68.940 votos, etc.

La lista del Pacto Histórico será cerrada e irá intercalando el nombre de una mujer seguido del de un Hombre.