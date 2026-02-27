Ir al contenido principal

Un grupo de mujeres de la comunidad Wayuu se dieron citan con la candidata Claudia López en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valledupar, para hacer entrega de sus peticiones para que su región sea tenida en cuenta en las políticas públicas que se ejecuten en su eventual gobierno.

“Queremos que escuche nuestras peticiones no desde la victimización sino desde las propuestas. Queremos decirle que aquí hay una Guajira pujante que quiere ser escuchada y salir adelante con el apoyo de una presidenta como usted”, dijo Maryori de Jesús Pérez, concejala indígena por el Partido Alianza Verde de Riohacha, en La Guajira.

Para las mujeres Wayúu, el tejido representa un acto de amor y cuidado. “En ellas dibujamos nuestros sueños y eso es lo que queremos entregarle a usted hoy, candidata”, aseguró la concejala.

Durante el diálogo, la comunidad le presentó a López siete propuestas que buscan destacar el potencial que tiene el departamento en temas como la educación, el empoderamiento femenino y la energía sostenible:

  1. Incluir a La Guajira en las decisiones importantes que se tomen desde la Presidencia
    de la República.
  2. Educación de calidad en todos los niveles y para todos los estratos sociales, además
    de la creación de una universidad en la Alta Guajira para que los jóvenes no tengan
    que recorrer largas distancias para poder estudiar.
  3. Acceso al agua potable, principalmente en las zonas rurales de La Guajira y de toda
    la región Caribe.
  4. Que las mujeres guajiras y artesanas sean libres y protagonistas de su propio
    desarrollo.
  5. Salud digna en todas las zonas rurales para que los habitantes puedan acceder a citas
    médicas y medicinas de forma oportuna.
  6. Empleo y economía real para los guajiros y la comunidad Wayúu. Que los artesanos
    puedan emprender y vivir de sus saberes ancestrales.
  7. Que La Guajira sea el epicentro de la transformación energética que necesita el Caribe
    colombiano.

Por su parte Claudia López les respondió que sus propuestas se ajustan a las peticiones que estas mujeres le hacen.

«Esta tradición de tejer los sueños, de compartirlos, comprometerse para hacerlos realidad, la recibo con mucho orgullo para honrarla y cumplirla», dijo la candidata.

