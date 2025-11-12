Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que han surgido en los últimos días en lo que tiene que ver con la fecha de realización de la encuesta de la que saldría un candidato único.

Todo comenzó cuando el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, pidió ampliar el plazo de la precampaña argumentado que se necesita de más tiempo para visitar las regiones y hay temas en la metodología de la encuesta que no son claros aún.

De inmediato llegó la respuesta del exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien pidió respetar los acuerdos pactados,. “A enero no podemos llegar todavía con cuatro precandidatos”, afirmó el exgobernador Zuluaga.

Se espera la decisión que tomarán en la reunión de mañana 13 de noviembre en donde se quiere limar asperezas y evitar la desintegración del grupo de exmandatario locales.

Conservatismo vive su propia guerra interna

El aterrizaje en el Partido Conservador del excontralor, Carlos Felipe Córdoba, desató la molestia del precandidato y senador Efraín Cepeda.

Al congresista no le cayó bien la llegada de Córdoba porque considera que corresponde a presiones del Gobierno Petro, «el Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables”, afirmó.

Por su parde doce miembros del Directorio Conservador hicieron la solicitud para que el nuevo cierre de la inscripción de candidatos fuera el 1 de diciembre, lo que abre la puerta a la participación del excontralor en la precampaña.

De esta manera competirían por la candidatura conservadora el senador Efraín Cepeda, el excontralor Carlos Felipe Córdoba y la representante a la cámara, Juana Carolina Londoño.

La guerra interna en el Centro Democrático

Otra guerra interna si vive al interior del Centro Democrático tras los cuestionamientos de Miguel Uribe Londoño a la encuesta del partido, lo que desató la airada respuesta del director del partido, Gabriel Vallejo.

A esta discusión se sumó la precandidata María Fernanda Cabal, quien pidió no minar la confianza de los electoras del Centro Democrático.

Esto generó también un enfrentamiento entre dos bandos de jóvenes uribistas, el que apoya a la precandidata María Fernanda Cabal y el que respalda la precandidatura de Miguel Uribe Londoño, quienes le piden continuar con su lucha.

