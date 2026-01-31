¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?

Ir al contenido principal

Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, para nombrar interventores en las EPS, que el (Petro) no había autorizado.

Las declaraciones de un lado y del otro van y viene pero sin dejar respuestas, dejando más preguntas al respecto.

Ante las afirmaciones del primer mandatario, Laura Sarabia, pidió a la Fiscalía interrogar a Gustavo Petro bajo declaración juramentada por la presunta manipulación de hojas de vida de interventores del sector salud.

Mientras tanto Luis Carlos Leal, en declaraciones a medios de comunicación asegura que recibió varias hojas de vida de manos de Jaime Ramírez Cobo, según el, enviadas por Laura sarabia a nombre del presidente de la república.

“Ramírez Cobo llegó diciendo que el presidente firmaba la orden y que Sarabia ya había revisado los requisitos”, señaló el exsuperintendente en entrevista con la FM.

Dijo además que desde la Superintendencia de Salud se tomaron las medidas necesarias cuando detectaron irregularidades en los procesos.

PORTADA

