El Ejército Nacional confirmó la liberación de los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca.

Los uniformados que fueron secuestrados por campesinos del departamento del Cauca fueron trasladados en helicóptero al Cantón Militar de la ciudad de Popayán, en donde son atendidos en estos momentos por el personal médico del Ejército.

El Ministerio de Defensa recordó que este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Al respecto, dijo el presidente, Gustavo Petro, que si continúan estos secuestros a los integrantes de las fuerzas militares se fumigarán los cultivos de uso ilícito en las zonas donde ocurran estos hechos.

