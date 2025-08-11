Ir al contenido principal

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe haya fallecido dos meses después de haber sido víctima de un atentado.

Guterres, que ha lamentado «profundamente» su fallecimiento y ha expresado sus condolencias a la familia de Uribe Turbay y al pueblo colombiano, ha reiterado su llamamiento a que el atentado perpetrado contra el senador el 7 de junio «sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia», reza un comunicado del portavoz del jefe de la ONU, Stéphane Dujarric.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su «conmoción y tristeza» por la muerte del precandidato presidencial y ha exigido que los próximos comicios se celebren «en un clima libre de violencia, permitiendo una participación segura e inclusiva», según ha indicado su oficina en su perfil de la red social X.

Uribe ha fallecido en la madrugada de este lunes a los 39 años días después de que empeorara su salud por una hemorragia en el sistema nervioso central. El atentado se produjo el 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de Bogotá, la capital colombiana, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

