Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente y reírse de uno que otro chiste, hicieron un video con la frase: «O nos unimos o nos jodimos».
Clopatofsky aspira a la presidencia de la república a través del movimiento político ALMA, mientras Espinosa participa en la consulta La Fuerza de las Regiones, movimiento conformado por políticos regionales, por lo que no se entendería la llegada del exministro de Deportes a la coalición, quien es más conocido en la política bogotana y en temas nacionales.
Por ahora, ambos políticos acordaron hablar más seguido y tomar varios cafés, ¿se cocina una alianza? Amanecerá y veremos… dijo el ciego.
