Lo que dice Medicina Legal sobre la muerte de Nicolás Ávila

El dictamen de Medicina Legal entregado a la Fiscalía General de la Nación que determina las causas de la muerte del diplomático, Nicolás Ávila, establece la presencia de sustancias psicoactivas en su organismo.

El documento revelado por el diario El Tiempo señala que en su cuerpo se encontraron este tipo de sustancia lo mismo que hematomas.

Nota recomendada: Movimiento de Juan Fernando Cristo anuncia coalición con la Alianza Verde para sus listas a Congreso

«Dentro de los hallazgos del examen externo se encuentran lesiones de trauma de tipo contundente por hematomas en región facial y cuello, abrasiones en región facial y excoriaciones en región abdominal y hombro derecho», dice el documento.

«las lesiones contundentes no son letales y corresponden a una dinámica de forcejeo y reducción; La muerte se explica por un trastorno del ritmo cardíaco secundario a intoxicación por cocaína asociado a Delirio Hiperactivo con Agitación Severa», puntualiza el dictamen.

Familiares de Nicolás Ávila piden a la Fiscalía continuar con la investigación porque para ellos resulta extraño que no se le haya brindado la atención oportuna.