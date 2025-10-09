El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, con el firme de garantizar la integridad de sus funcionarios y el orden en 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad.

Durante las requisas se incautaron 828 celulares, 2.528 accesorios de telefonía móvil, 11.026,29 gr de estupefacientes, 1.790 L de licor artesanal, $4.233.200 en efectivo y 839 armas cortopunzantes. Estos resultados reflejan la contundencia de las acciones institucionales orientadas a mantener el control, prevenir hechos delictivos y salvaguardar la seguridad.

En la jornada participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y del Comando de Reacción Inmediata (CRI), quienes adelantaron procedimientos de registro y control de manera simultánea.

Los operativos se presentaron luego de los ataques al personal de la guardia del INPEC en Armenia, Cali, Bogotá y Cartagena.

Al respecto el presidente del sindicato del INPEC, Oscar Robayo, exigió al Gobierno Nacional garantizar la seguridad e integridad de las personas que vigilan las diferentes cárceles del país.

«No podemos seguir viendo cómo, uno a uno, nuestros compañeros caen víctimas de la violencia, del abandono institucional y de la indiferencia del Estado. Cada trabajador penitenciario que pierde la vida en el cumplimiento del deber no es solo un número: es un padre, una madre, un hijo, un ser humano que entregó su existencia al servicio de la sociedad», dijo el funcionario.