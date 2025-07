Con un discurso que duró más de dos horas, el presidente de la república, Gustavo Petro, instaló las sesiones ordinarias del Congreso de la República que equivalen al último año de la legislatura actual en el que hizo una rendición de cuentas de lo que para el son logros de su gestión como primer mandatario.

Gustavo Petro recordó que al inicio de su gobierno la inflación se encontraba en un 13% y que gracias al esfuerzo de su equipo económico, hoy se encuentra en un solo dígito.

«Yo recibí un país con una inflación del 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos y hoy la hemos bajado a 4,2%», dijo.

También destacó la aprobación de la reforma laboral y dijo además que gracias al impulso que le han dado al turismo, este ha dejado grandes ganancias para la economía colombiana.

Insistió en su llamado para que el país incentive con más ganas al sector agrario para que la economía colombiana no dependa del petróleo ni del carbón porque según el, este es un factor contaminante y es necesario pensar en la preservación ambiental.

Al inicio de su intervención el primer mandatario respondió al presidente saliente del Senado de la República, Efraín Cepeda, en lo que, para él, significa la democracia y recordó que, en gobiernos anteriores, el legislativo tenía que debatir asuntos relacionados con la infiltración de los grupos armados en la política y hoy se ha concentrado en las reformas sociales que necesita el país.

La respuesta de la oposición:

La primera réplica vino por cuenta de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aseguró que el presidente Petro ha improvisado.

«Usted es responsable de su Gobierno. Bajo su mandato, Colombia está quebrada”, señaló la congresista Uribista.

Le siguió en la palabra la representante a la cámara, Lina Garrido, quien aseguró sentir su voto traicionado.

“A diferencia de quienes están en esta réplica, yo voté por usted, así como 11 millones de colombianos, lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Hoy tres años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted traicionó a Colombia”, afirmó.

Finalmente, el representante Daniel Carvalho reclamó porque según dijo, «esperaba mucho más del Gobierno Petro».

