Un operativo en el municipio de Yarumal, Antioquia, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, ICBF, y las autoridades locales permitió el rescate de quince menores de edad que estaban en manos de la secta religiosa ultraortodoxa Lev Tahor.

De acuerdo con los informes preliminares, los adultos líderes de esta secta habrían ingresado al país procedentes de la ciudad de Nueva York entre el 22 y 23 de octubre.

Cinco de los menores de edad eran ciudadanos estadounidenses, canadienses y guatemaltecos y que eran buscados en decenas de países con circular amarilla de la Interpol.

La secta Lev Tahor, cuyo nombre en hebreo significa «corazón puro», nace en Jerusalén en el año de 1988, creada por el rabino Shlomo Helbrans. Se calcula que esta comunidad cuenta con un número de integrantes que oscila entre los 250 y 500.

Reportes de la prensa internacional indican que ha enfrentado múltiples acusaciones y señalamientos por abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores, lo que ha llevado a sus miembros a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia.