Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un operativo en el municipio de Yarumal, Antioquia, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, ICBF, y las autoridades locales permitió el rescate de quince menores de edad que estaban en manos de la secta religiosa ultraortodoxa Lev Tahor.

De acuerdo con los informes preliminares, los adultos líderes de esta secta habrían ingresado al país procedentes de la ciudad de Nueva York entre el 22 y 23 de octubre.

Cinco de los menores de edad eran ciudadanos estadounidenses, canadienses y guatemaltecos y que eran buscados en decenas de países con circular amarilla de la Interpol.

Nota recomendada: Tolima da paso al primer Women Economic Forum Regional

La secta Lev Tahor, cuyo nombre en hebreo significa «corazón puro», nace en Jerusalén en el año de 1988, creada por el rabino Shlomo Helbrans. Se calcula que esta comunidad cuenta con un número de integrantes que oscila entre los 250 y 500.

Reportes de la prensa internacional indican que ha enfrentado múltiples acusaciones y señalamientos por abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores, lo que ha llevado a sus miembros a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro señala a Alejandro Eder de conspirar en su contra

| Confidencial Noticias | , ,
Durante la entrega del nuevo Campus Universitario de la Ladera en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro aseguró que un grupo de mandatarios locales instigaron en los Estados Unidos para que se le incluyera en la Lista Clinton. Según el primer…
Siga leyendo

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo

La propuesta de Petro para Venezuela

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Siga leyendo