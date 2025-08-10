El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región.

La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, destacó que los habitantes del páramo son reconocidos como aliados naturales en la defensa de sus ecosistemas, y reafirmó que “el páramo no quedará sin instrumento de protección con enfoque territorial”.