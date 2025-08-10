Confidencial Noticias
El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región.
La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, destacó que los habitantes del páramo son reconocidos como aliados naturales en la defensa de sus ecosistemas, y reafirmó que “el páramo no quedará sin instrumento de protección con enfoque territorial”.
- Modificación del artículo 3 de la Resolución 261 de 2018:
Se incluirá un parágrafo que garantice los derechos agropecuarios de los campesinos del páramo, evitando el uso del término “exclusión” en las zonas de cultivo.
- Modificación del artículo 5, numeral 6 de la Resolución 128 de
2017:
Esto garantizará a las y los campesinos los atributos del derecho de propiedad, sin más limitaciones que las dispuestas en la Ley y en la Constitución Política de 1991.
- Reglamentación del Acto Legislativo 001 de 2023:
Se establecerán mecanismos de participación comunitaria, priorizando a los campesinos de alta ladera, y se revisarán actos administrativos incompatibles.
- Fortalecimiento de cadenas agrícolas campesinas:
Se incluirá la participación de los campesinos de alta ladera y páramo en Planes de Ordenamiento Productivo, fin de impulsar acuerdos en sectores como carne, leche, papa, cereales y hortalizas.
- Estudio de revocatoria de resoluciones ambientales: Se iniciará el procedimiento jurídico para revisar las resoluciones 1275 de 2014 que adopta la zonificación ambiental y el ordenamiento de la Reserva forestal del Cocuy y, la 1405 del 2018, que delimita el área de páramo Sierra Nevada El Cocuy. Esto, sin perjuicio de que bajo ninguna circunstancia el páramo quedará desprovisto de un instrumento de protección y control ambiental frente a actividades de alto impacto, particularmente la minería y los hidrocarburos.
- Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia:
La Gobernación de Boyacá firmó un convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para brindar asesoría y acompañamiento técnico y jurídico a las comunidades para la presentación de insumos para la revocatoria de las resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018, emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Instalación de mesa técnica sobre la Resolución 138 de 2014: Se conformará una mesa entre el Ministerio de Ambiente, CAR Cundinamarca, Corpochivor y la Federación de Parameros para discutir su impacto en la cuenca alta del río Bogotá, especialmente en Villapinzón.
- Diálogo sobre territorios excluidos de la frontera agrícola: Se garantizará la participación comunitaria en procesos ambientales, considerando las realidades de cada territorio.
- Modificación de la Resolución 680 de 2011 por parte de Corpoboyacá
Se suprimirá la palabra “productiva” en el artículo 4, numeral 1, renglón
- Además, se adelantarán mesas técnicas con la Federación para abordar los POMCAS y los EOTs.
- Compromiso de la Federación Paramera Campesina del Nororiente de Colombia:
Con la firma del acuerdo, se restablece la normalidad y se levantan los bloqueos establecidos en el marco de la movilización.
