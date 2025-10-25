Tras la reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton el nombre del presidente Gustavo Petro, junto con el de su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón anunció las primeras medidas que empieza a tomar el sector financiero.

El líder gremial recordó que es obligación del sector bancario cumplir con los stándares internacionales en materia financiera.

«Asimismo, el sistema continuará actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero y la normativa local», escribió Malagón en su cuenta de X.

Uno de las principales decisiones que tendrán que tomas los bancos en Colombia es el de bloquear las cuentas del presidente de la república, Gustavo Petro, lo mismo que el de la primera dama, su hijo Nicolás Petro y las del ministro del Interior, Armando Benedetti.

