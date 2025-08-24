El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, a través de su cuenta de X manifestó su molestia con algunos aspirantes del Pacto Histórico, que al parecer no están de acuerdo con su presencia en la consulta.

Quintero comenzó escribiendo en el mensaje publicado en X que su presencia en el Pacto Histórico no está garantizada, con lo cual deja la duda de si seguirá en la consulta o si más bien renunciará y hará su campaña por fuera del Pacto Histórico.

«El Pacto Histórico ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder. Varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta, y esa izquierda de roscas, el Soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de #LawFare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la Presidencia», escribió.

Daniel Quintero parece estar en un ambiente incómodo porque en el Pacto Histórico parecen no estar muy contentos con su presencia al interior del movimiento.