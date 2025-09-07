El analista político y politólogo, Esteban Salazar, todavía no ha decidido cual es el partido político por el que presentará su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Salazar se encuentra revisando las dos opciones por las cuales se podría decidir: La Alianza Verde y el movimiento político Dignidad y Compromiso, que son los dos partidos que más le han llamado la atención y donde esperan una pronta respuesta.

El politólogo aspira a ocupar un buen lugar en la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá donde peleará por una de las 18 curules, aprovechando su buen nombre y sus conocimientos sobre el manejo del Estado.

Esteban Salazar inició su vida profesional como investigador de la Fundación Pares de donde se retiró para ocupar un alto cargo en el Ministerio de Agricultura. Más adelante fue nombrado como asesor en el despacho de la Superintendencia de Salud, del que se retiró para participar en el debate político nacional a partir de los análisis en los medios de comunicación en donde ha contado con buena aceptación.