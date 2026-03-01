A una semana de que Colombia vaya a las urnas el próximo 8 de marzo y en medio de uno de los recorridos que adelanta por Bogotá, el candidato presidencial Roy Barreras dialogó con el periodista Oscar Sevillano, de Confidencial Noticias, sobre diversos puntos de la agenda actual.

Recientes encuestas, las políticas que podrían continuar del Gobierno de Gustavo Petro y las amenazas en su contra fueron algunos de los temas de los que el candidato Roy Barreras compartió en exclusiva con este portal.

Confidencial Noticias: Candidato Roy Barreras, las encuestas dicen que usted ocupará el segundo lugar en la consulta del 8 de marzo. ¿Qué opina al respecto?

Roy Barreras: Pues le parece extraño a los expertos. El analista César Caballero, de Cifras y Conceptos, ha informado que en todas las demás encuestas privadas, serias, gana Roy, pero los ciudadanos han visto la contradicción en las encuestas. Los encuestadores saben manejar encuestas, manipularlas. Pero lo que yo sé es ganar elecciones.

Confidencial Noticias: Bueno, candidato, usted dice que quiere llegar a la Presidencia y ganar por todos los colombianos, pero a usted lo señalan de llegar con maquinarias. ¿Qué dice de eso?

Roy Barreras: Las elecciones presidenciales se ganan con la opinión. Ya hay una opinión creciente de personas que no quieren condenar a Colombia a los extremismos, a los radicalismos. Que quiere un gobierno de unidad. Ellos saben que yo sé unir a Colombia. Es un fenómeno de opinión que se va a expresar el 8 de marzo.

Confidencial Noticias: ¿Si usted gana seguiría con la propuesta de la paz total?

Roy Barreras: Yo he dicho claramente qué cosas me identifican y qué cosas no con el gobierno del presidente Petro. La justicia social, la inequidad social, el presidente ha querido que haya menos pobres en Colombia y eso se lo reconocemos.

El experimento de la paz total fracasó por falta de método y rigor. Yo soy el único de los candidatos presidenciales que ha firmado con éxito un acuerdo de paz. Los demás hablan de paz, pero no la saben hacer. Así que Colombia tendrá paz y seguridad.

Confidencial Noticias: Durante las últimas horas se conoció de un plan para atender contra su vida. Cuéntenos un poco de esto.

Roy Barreras: Bueno, la Policía Nacional, a la cual le agradezco mucho, me advirtió de una ciudadana que llamó a avisar, no llamó a amenazar sino a avisar, que sabía de un plan para asesinarme en una tarima. Yo confío en la policía y le digo a los criminales que no van a impedir que la democracia se exprese y que el destino de Colombia no va a estar en manos de los grupos ilegales. Los vamos a someter a la justicia.