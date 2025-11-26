El Partido Comunes, integrado por reincorporados de las extintas Farc, emitieron un comunicado expresando su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, a quien han acompañado durante su gobierno.

Los exfarc protestaron ante las palabras del primer mandatario quien responsabilizó a quienes acompañaron la candidatura de la gobernadora electa del Magdalena, María Margarita Guerra, de dividir a la izquierda.

“Señalar las fuerzas y partidos políticos excluidos por el sectarismo, culpándolos de la división de las fuerzas de izquierda y progresistas, no solo falta a la verdad; es además, una muestra de intolerancia y un preocupante alejamiento de la realidad por el cual se pretende imponer un punto de vista, desconociendo la historia, la pluralidad y la diversidad de matices políticos de las fuerzas que le apostamos a una nueva Colombia”, dicen los exfarc en el comunicado.

Nota recomendada: Centro Democrático anuncia nueva fecha para anunciar su candidato presidencial

Estas declaraciones de Gustavo Petro, significaron además el rompimiento con el movimiento Fuerza Ciudadana, dirigido por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien dio su aval para la candidatura de la gobernadora electa del departamento, María Margarita Guerra.