El Partido Comunes, integrado por reincorporados de las extintas Farc, emitieron un comunicado expresando su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, a quien han acompañado durante su gobierno.

Los exfarc protestaron ante las palabras del primer mandatario quien responsabilizó a quienes acompañaron la candidatura de la gobernadora electa del Magdalena, María Margarita Guerra, de dividir a la izquierda.

“Señalar las fuerzas y partidos políticos excluidos por el sectarismo, culpándolos de la división de las fuerzas de izquierda y progresistas, no solo falta a la verdad; es además, una muestra de intolerancia y un preocupante alejamiento de la realidad por el cual se pretende imponer un punto de vista, desconociendo la historia, la pluralidad y la diversidad de matices políticos de las fuerzas que le apostamos a una nueva Colombia”, dicen los exfarc en el comunicado.

Estas declaraciones de Gustavo Petro, significaron además el rompimiento con el movimiento Fuerza Ciudadana, dirigido por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien dio su aval para la candidatura de la gobernadora electa del departamento, María Margarita Guerra.

Fiscalía presentará imputación de cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla. El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la…
Condenan a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe en un fallo de segunda instancia a 28 años de cárcel por la creación y promoción del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De acuerdo con la sentencia de 307 páginas con ponencia del magistrado René…
En Colombia 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso telefónico

Un reciente estudio de la aplicación Truecaller revela cifras preocupantes sobre el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia, un fenómeno que se ha convertido en una forma persistente de violencia digital. Nueve de cada diez mujeres en el país han…
Petro niega nexos de su gobierno con las disidencias y ordena a los militares cortar relaciones con la Policía

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo de miembros de Gobierno con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá. “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y…
Presidente del Senado pide investigar posibles nexos entre militares y las disidencias

El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, manifestó su preocupación por los posibles vínculos que pueden existir entre integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con las disidencias de las Farc. García Turbay…
