La Contraloría General de la República hizo un seguimiento a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, encontrando que los reincorporados no ha cumplido con lo montos establecidos para la reparación a las víctimas.

El órgano de control fiscal determinó en el estudio los exfarc se comprometieron a entregar un total de $12.070.000.000 en efectivo y que a la fecha solo se ha recibido por parte de ellos, un monto de $2.114.350.000.

Así mismo recordó que se debe entregar 440.020 gramos de oro y que al día de hoy solo se cuenta con 252.500 gramos.

La Contraloría expresó su preocupación porque el incumplimiento en la entrega de bienes obtenidos mediante métodos criminales, ponen en riesgo el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado.

