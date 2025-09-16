La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia contra los últimos siete miembros del secretariado de las extintas Farc por los miles de secuestros cometidos durante el enfrentamiento que sostuvo esta guerrilla con el Estado.

Quienes deberán cumplir con las sanciones impuestas como penas alternativas por el tribunal de justicia transicional son: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.

Durante ocho años deberán cumplir sanciones restaurativas durante ocho años, no irán a la cárcel y las acciones y proyectos que desarrollen deberán estar enfocadas a la reparación de las víctimas. Algunas de las actividades que deberán ejercer están relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas por las exfarc; desminado; declaración de la verdad de los hechos y reparación a las víctimas.

Los exjefes de la extinta guerrilla mantendrán sus derechos políticos, con lo cual mantiene la investidura a de senador a Julián Gallo y Pablo Catatumbo.

“No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción y el ejercicio de los derechos políticos de los comparecientes. No obstante, y hacemos énfasis, se determinó que prima el cumplimiento de la sanción propia sobre la participación en política”, explicó el magistrado Camilo Suárez.