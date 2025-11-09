El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este sábado al Ejecutivo del presidente estadounidense Donald Trump de calumniar, interferir e impulsar la violencia tras los últimos ataques lanzados por Estados Unidos en aguas del mar Caribe, en el marco de lo que la Casa Blanca defiende como operaciones contra el «narcoterrorismo» y que han dejado hasta el momento más de 60 muertos.

El mandatario ha calificado a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, de «mentirosos» y los ha acusado de intentar humillar a Colombia mediante acciones militares encubiertas al servicio de campaña de «mentiras, violencia e injerencia», si bien ha advertido de que su país «no se deja humillar».

«Mentiroso Trump y sus amigos, mentiroso señor Rubio. Lo que estáis matando no son narcotraficantes. Los verdaderos narcotraficantes han ido a través de sus políticos a las oficinas en Miami a hablar con los senadores del señor Rubio», ha denunciado durante una intervención en la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina en Santa Marta recogida por W Radio.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano tienen lugar después de que un pescador colombiano, identificado como Alejandro Carranz, muriera en un ataque con misiles atribuido a operaciones de estadounidenses contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe.

Nota recomendada: «Los más afectados en este Gobierno han sido los militares y policía»: General (R) Gustavo Matamoros



No obstante, Petro ha defendido que Carranza no era más que «un pescador pobre», padre de dos hijos, que perdió la vida junto a sus compañeros cuando un misil cayó sobre su barco. «Hubiera sido pez lo que llevaba o cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado», ha criticado, insistiendo en que «nadie puede decir» que el pescador fuera un narcotraficante.

El incidente se ha producido en un contexto de creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington, alentado en las últimas semanas por las sanciones emitidas desde el Departamento del Tesoro de EEUU contra Petro, su esposa y su hijo, a los que se acusa de permitir que Colombia se esté transformando en una «guarida de drogas».

Por su parte, el Gobierno colombiano ha reprochado que las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, lejos de ser parte de la lucha contra el narcotráfico, se han llevado a cabo sin autorización judicial, vulnerando incluso los Derecho Humanos.

La III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina, que precede al próximo encuentro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), se ha celebrado en Santa Marta los días 9 y 10 de noviembre, sirviendo de escenario para que Petro reafirmara su postura frente a la política exterior de Estados Unidos.