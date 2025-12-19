Ir al contenido principal

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026.

Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El Partido Conservador se encuentra a la espera de escoger su candidato presidencial, entre los que se encuentra, Efraín Cepeda, Felipe Córdoba, Rubén Darío Risarralde y Juan Carolina Londoño. El Partido Liberal por su parte deberá decidir si mantiene el coaval otorgado a la candidatura de Daniel Palacios.

Cambio Radical al no tener candidato oficial, se encuentra en libertad de apoyar una candidatura en especial para la primera vuelta, o si declara libertad para que sus miembros y militancia apoye el que la aspiración que deseen.

