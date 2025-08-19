Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Centro Democrático se encuentra a la espera del nombre de la persona que entrará a competir por la candidatura del partido a la presidencia de la república, en reemplazo del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay.

La condición innegociable que pusieron los cuatro precandidatos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín para aceptar que una quinta persona entrara a la consulta del Centro Democrática, es que debía salir del partido y con militancia comprobada.

Así las cosas, se les cerró la puerta a candidatos externos como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, quienes simpatizan con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero nunca han hecho parte de las filas del Centro Democrático.

En el sonajero para ocupar la silla vacía están los nombres de Andrés Forero, quien acompañó la aspiración de Miguel Uribe Turbay al senado como su fórmula a la Cámara de Representantes. Llegó al Congreso luego ser concejal de Bogotá del Centro Democrático.

Nota recomendada: Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido

También han sonado los nombres de María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe Turbay y el de su hermana María Carolina Hoyos.

El nombre que parece tomar fuerza es el del padre del senador Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, quien no solo es un convencido de las ideas del expresidente Álvaro Uribe Turbay, sino que además hizo parte de las directivas del Centro Democrático y estuvo al frente de la campaña del partido en Bogotá en el año 2014.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

ELN niega estar detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, ha negado este lunes cualquier responsabilidad del grupo armado en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial, Miguel…
Siga leyendo

«Colombia debe implementar una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial»: Antonio Sola

| Oscar Sevillano | , ,
El estratega político y speaker internacional, Antonio Sola, en entrevista exclusiva para Confidencial Noticias, explica el alcance que tienen las redes sociales en una democracia como la de Colombia, donde según comenta es necesario que piense desde ya en…
Siga leyendo

Gustavo Petro pide a Nicaragua capturar y extraditar a Colombia a Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. “Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta…
Siga leyendo

Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido

| Confidencial Noticias | , ,
En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la…
Siga leyendo

¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?

| Periodista Infiltrado | ,
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…
Siga leyendo