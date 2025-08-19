El Centro Democrático se encuentra a la espera del nombre de la persona que entrará a competir por la candidatura del partido a la presidencia de la república, en reemplazo del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay.

La condición innegociable que pusieron los cuatro precandidatos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín para aceptar que una quinta persona entrara a la consulta del Centro Democrática, es que debía salir del partido y con militancia comprobada.

Así las cosas, se les cerró la puerta a candidatos externos como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, quienes simpatizan con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero nunca han hecho parte de las filas del Centro Democrático.

En el sonajero para ocupar la silla vacía están los nombres de Andrés Forero, quien acompañó la aspiración de Miguel Uribe Turbay al senado como su fórmula a la Cámara de Representantes. Llegó al Congreso luego ser concejal de Bogotá del Centro Democrático.

También han sonado los nombres de María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe Turbay y el de su hermana María Carolina Hoyos.

El nombre que parece tomar fuerza es el del padre del senador Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, quien no solo es un convencido de las ideas del expresidente Álvaro Uribe Turbay, sino que además hizo parte de las directivas del Centro Democrático y estuvo al frente de la campaña del partido en Bogotá en el año 2014.