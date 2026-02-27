La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advirtió que el decreto expedido por el Gobierno Nacional, que obliga a algunas EPS con presencia en determinados municipios a ceder de manera obligatoria su población afiliada a otras entidades con mayor número de usuarios en esas zonas, no puede implementarse por esta vía.

Vesga señaló que, aunque la medida busca mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios, no se cumplen condiciones fundamentales para que sea viable, especialmente en el caso de Nueva EPS, debido al alto volumen de afiliados que tendría que asumir.

La norma establece que, en adelante, las entidades solo podrán operar en los municipios donde acrediten un porcentaje mínimo de usuarios, lo que redefine su presencia y alcance en distintas regiones del país.

Según el gremio, la aplicación de estas disposiciones genera tres efectos concretos: la salida de algunas EPS de los municipios en los que no alcanzan el umbral exigido; la reasignación de afiliados hacia entidades con mayor participación en cada territorio; y una mayor concentración de usuarios en Nueva EPS, que se consolidaría como el principal operador del aseguramiento en Colombia.

De acuerdo con Acemi, “el Decreto 0182 reproduce casi de manera idéntica el contenido del Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre del año pasado”.

