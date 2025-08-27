Los reparos de la Defensoría del Pueblo al proyecto de sometimiento a la justicia

Ir al contenido principal

La Defensoría del Pueblo hizo sus primeros comentarios para el proyecto de sometimiento a la justicia que presentó a consideración del Legislativo, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Dentro de los principales aspectos que considera importante la Defensoría del Pueblo está el relacionado con las víctimas de los grupos criminales, a quienes el órgano de control pide garantizar la reparación y la participación en los procesos de verdad.

La Defensoría considera que es necesario que el proyecto deje la claro cuantas y como deben ser las convocatorias a audiencias regionales y adelantar consulta previa con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

Dice además que el proyecto carece de definiciones claras sobre cómo se garantizará la reparación colectiva e individual, especialmente frente a víctimas de la criminalidad organizada, que hoy no cuentan con un programa de reparación administrativa. La concesión de nuevos beneficios penales a responsables de crímenes debe estar sujeta a una reparación a víctimas que hoy se encuentra desfinanciada.

El Ministerio Público no ve con buenos ojos que se otorguen nuevos beneficios a personas reincidentes en delitos graves y/o relacionados con el narcotráfico.

También considera que no se debe otorgar excarcelación sin cumplimiento de condiciones de aporte a
la verdad, a la reparación, a la justicia y a las garantías de no repetición.

Para la Defensoría del Pueblo, este proyecto carecería de legitimidad si no va a acompañado de un verdadero componente de participación de las víctimas en los procesos judiciales y además si no se les garantiza el acceso a la verdad y no se les otorga la reparación por el daño.

