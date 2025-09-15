La senadora María Fernanda Cabal quedó en medio de una situación bastante incómoda por las declaraciones entregadas en entrevista para Noticias RCN por parte de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona aseguró que se sintió amenazada por la senadora Cabal durante las honras fúnebres de su esposo.

«María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome —me imagino que con miedo de que yo me meta a la política o que fuera candidata—: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’».

Tarazona relató además que la senadora Cabal se le acercó llevando un micrófono encendido pegado a su camisa, y que de inmediato le pidió a la congresista retirar el aparato y apagarlo.

“Yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón. Me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’ Ella me da un abrazo. Yo salí de ese espacio, me senté y dije: ‘No puede ser’”, relató.

La respuesta de María Fernanda Cabal

De inmediato, la senadora del Centro Democrático respondió a través de un comunicado, negando tales amenazas: