El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros miembros del Pacto Histórico como Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero, con palabras desobligantes.

En su trino, Polo Polo se refirió a sus colegas utilizando términos como “mamá sufrida”, “heroína de medio tiempo” y “víctima profesional”, hecho que el tribunal electoral calificó como «ataques misóginos que buscan humillar y deslegitimar a las mujeres en política por su maternidad».

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, celebró el fallo del CNE e invitó a más mujeres a denunciar si como ella, también se han sentido agredidas.

El machismo y la misoginia disfrazados de libertad de expresión no tienen cabida en la política. Usar la maternidad como arma de ataque es violencia política que debe ser sancionada”, afirmó la congresista.