El Ministerio de Transporte adoptó un nuevo enfoque que busca poner a las personas como objetivo principal de los proyectos de infraestructura de movilidad.

Con la nueva norma se obliga a estructurar los futuros proyectos de transporte con lineamientos técnicos que obligan desde la prefactibilidad hasta los diseños definitivos y la construcción de la obra, a integrar un análisis que profundice las necesidades, expectativas y calidad de vida de la ciudadanía que se verán beneficiada.

“Con esta resolución, Colombia da un paso histórico: no solo construiremos vías, aeropuertos o puentes, sino que diseñaremos proyectos que realmente transformen la vida de la gente, poniendo sus necesidades en el centro de cada decisión”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Dijo además que la Resolución no tiene la capacidad de afectar trazados de proyectos que ya están en construcción, haciendo referencia al metro de Bogotá.

“Esta Resolución es una guía para quienes construyen, ejecutan y tienen la posibilidad de hacer algunas mejoras en las obras y se conviertan en proyectos que se integren las actividades que la gente realiza”, señaló.