El Ministerio de Transporte adoptó un nuevo enfoque que busca poner a las personas como objetivo principal de los proyectos de infraestructura de movilidad.

Con la nueva norma se obliga a estructurar los futuros proyectos de transporte con lineamientos técnicos que obligan desde la prefactibilidad hasta los diseños definitivos y la construcción de la obra, a integrar un análisis que profundice las necesidades, expectativas y calidad de vida de la ciudadanía que se verán beneficiada.

“Con esta resolución, Colombia da un paso histórico: no solo construiremos vías, aeropuertos o puentes, sino que diseñaremos proyectos que realmente transformen la vida de la gente, poniendo sus necesidades en el centro de cada decisión”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Dijo además que la Resolución no tiene la capacidad de afectar trazados de proyectos que ya están en construcción, haciendo referencia al metro de Bogotá

“Esta Resolución es una guía para quienes construyen, ejecutan y tienen la posibilidad de hacer algunas mejoras en las obras y se conviertan en proyectos que se integren las actividades que la gente realiza”, señaló.

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Murió el senador Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los líderes del nororiente de Boyacá para levantar el paro campesino

El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región. La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible,…
