La senadora María José Pizarro renunció a su aspiración a la reelección de su curul en el Senado de la República por el Pacto Histórico en donde encabezaría la lista a la Corporación.

Con esta decisión Pizarro le despeja el camino a la exministra, Carolina Corcho, quien reclamaba ese lugar, argumentando que ser la segunda en votación en la consulta del pasado 16 de octubre, le daba ese derecho.

La Congresista indicó en un video publicado en redes sociales que que continuar en medio de esta discusión convertiría el «momento de alegría» en una «confrontación interna y de disputa».

«Mi compromiso no es por una curul, sino con Colombia, con las organizaciones y con la unidad», dijo la senadora en el video.

María José Pizarro dijo que en adelante se concentrará en trabajar por la consulta del Frente Amplio en donde se espera, el candidato y senador, Iván Cepeda, participe.

El camino es el de frente amplio y la madurez política», señaló la congresista, que le deseó «lo mejor a Carolina Corcho liderando la nueva bancada del Pacto».

Nota relacionada: María José Pizarro y Carolina Corcho se pelean por ser cabeza de lista del Pacto Histórico











